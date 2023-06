Delirio da traffico, a Chiavazza in contromano in via Rosazza: sfiora auto e rischia un frontale

“Un'auto in contromano in via Rosazza. C'è mancato davvero poco che non facessimo un frontale”. A raccontarlo, ai nostri taccuini, un residente di Chiavazza che, nel pomeriggio di ieri, 21 giugno, si è trovato di fronte un veicolo che, in barba al codice della strada (e del buon senso), stava percorrendo una delle strade principali del rione.

“Non solo la mia ma ha sfiorato altri mezzi nel corso del suo passaggio – prosegue – Forse ha letto male i cartelli stradali, o semplicemente ha voluto evitare le code in via Milano per portarsi in prossimità del ponte. Mettendo però a repentaglio la propria e altrui incolumità”.