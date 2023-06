Maltempo, frana sulla strada per Ronco. A Biella ramo cade su auto in sosta (foto di repertorio)

Si allunga sempre di più l'elenco degli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco dopo l'ondata di maltempo delle scorse ore. Diversi gli alberi a terra nei comuni di Ronco Biellese, Valdilana e Masserano, subito rimossi dalle squadre.

A Biella, invece, si è registrata una piccola frana lungo la Strada per Ronco. Sul posto Polizia Locale e tecnici della Provincia per la messa in sicurezza. Infine, sempre nel capoluogo, un ramo di medie dimensioni è caduto su un'auto in sosta. È successo stamattina, in un parcheggio di via Rosselli. Fortunatamente nessun ferito ma solo danni al veicolo.