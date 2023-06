A Cavaglià è partito il conto alla rovescia per la Camminata della Salute, in programma domenica 11 giugno. Si tratta di un evento non competitivo di 6 km tra i boschi della zona. Alle 16 avrà luogo il ritrovo nei giardini di Villa Salino con partenza alle 17. Al ritorno aperitivo in compagnia.