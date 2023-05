MorokkoGrandTour, Walter Targa: "Io ho dovuto fermarmi ma voi continuate a seguirci!" VIDEO

MorokkoGrandTour (leggi Parte l'avventura in Marocco): Walter Targa per un incidente in sella alla sua moto è ricoverato all'ospedale di Errachidia.

"Stiamo portando avanti le pratiche per il rimpatrio in aereo e cercando una soluzione per il rientro della moto che domani dovremmo ottenere - spiegano i suoi amici Gianni Baù, Bruno Mussetti, Massimo Bottino e Silvana Derossi -. Quando sarà tutto sistemato, rivedremo i tragitti e vi aggiorneremo sulle successive tappe".

I saluti di Walter:

Il progetto è totalmente autofinanziato e attraverso questo intendono promuovere l’attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.