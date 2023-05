Centri estivi, a Mongrando 150 iscritti: si comincia il 12 giugno

Anche quest’anno le parrocchie di Mongrando, con la collaborazione del Comune, organizzano il Centro Estivo per i bambini delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado. Il tema ricorrente delle attività di quest’estate sarà “Il giro del mondo in 80 giorni”.

Nella serata di mercoledì 24 maggio presso il salone del Polivalente di fronte ad una nutrita partecipazione si è svolto l’incontro informativo. Il Centro Estivo per la scuola Primaria e Secondaria di I° grado inizierà il 12 giugno e proseguirà nei locali della scuola Secondaria di I° grado per sette settimane, fino al 28 luglio; per la Scuola dell’Infanzia prenderà il via il 3 luglio per quattro settimane, fino al 28 luglio e si terrà nei locali della scuola dell’Infanzia di Curanuova.

Grande successo di iscrizioni che si contano intorno ai 150 partecipanti. Tante le attività in calendario: giornate in piscina, gite…e tante sorprese allegre e divertenti. Per info: 3386385069, 3463325223.