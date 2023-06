Piemonte, otto nuovi "Comuni amici della Famiglia", Cirio: "Famiglia colonna di una comunità"

Il Piemonte ha otto nuovi «Comuni amici della Famiglia» (leggi Biella tra i comuni amici della famiglia). Ad aggiudicarsi il bando regionale, voluto dall’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino sono stati Torino, Moncalieri, Grugliasco, Biella, Tortona, Bra, Mondovì e Vercelli.

«La famiglia - spiega il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - è la colonna di una comunità ed è importante che ad ogni livello, anche locale, le istituzioni costruiscano le condizioni per sostenerla. Per questo abbiamo deciso di supportare economicamente quelle amministrazioni che decidono di lavorare in modo virtuoso affinché i loro comuni siano sempre più accoglienti, diventando luoghi dove le famiglie possono vivere bene».