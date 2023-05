Maltempo in arrivo, è allerta gialla nel Biellese

In arrivo una nuova ondata di maltempo sul Biellese. Lo comunica Arpa Piemonte sul proprio sito web: “Da giorni l'Italia si trova all'interno di un canale di bassa pressione che convoglia flussi umidi dai quadranti orientali che portano generale instabilità sulla nostra regione. Per il pomeriggio di oggi è atteso l’arrivo di aria fredda in quota in discesa dalle regioni scandinave e l’intensificarsi dei venti da est nei bassi strati. Questa configurazione determinerà la formazione di temporali, dapprima a ridosso dei rilievi e sulle zone pedemontane, di intensità anche localmente forte, in intensificazione nel corso del pomeriggio ed estensione alle zone di pianura, dove si potranno avere precipitazioni localmente anche molto forti”.

E aggiunge: “I fenomeni potranno essere accompagnati a grandine, fulmini e intense raffiche di vento. Le precipitazioni perdureranno anche nella notte, per poi attenuarsi dalla tarda mattinata di domani ed esaurirsi in serata. Viste le previsioni meteorologiche di fenomeni anche di forte intensità il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per temporali su quasi tutto il territorio regionale per locali allagamenti, caduta di alberi, fuminazioni e isolti fenomeni di versante”.