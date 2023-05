Luigi Russo, il nuovo sindaco di Ternengo si presenta: “L'obiettivo? Portare famiglie e servizi” VIDEO

Luigi Russo è il nuovo sindaco di Ternengo. Nato e cresciuto in paese, il neo primo cittadino è un imprenditore che, da circa 20 anni, si è appassionato alla vita amministrativa. Ha prima ricoperto l'incarico di consigliere comunale poi di assessore e vicesindaco nelle precedenti legislature di Francesco Vettoretto.

Così, dopo 15 anni, i cittadini hanno trovato nel candidato della lista Ternengo per Passione il nuovo rappresentante del Comune. Lo stesso, nei giorni scorsi, si è concesso ai taccuini di Newsbiella.it per una videointervista.

“La prima azione di governo? Consolidare il gruppo consiliare di maggioranza – spiega – sensibilizzando i nuovi eletti e organizzando i gruppi di lavoro per avviare le linee programmatiche del nostro mandato”.

Ma quali sono gli obiettivi per i prossimi 5 anni? “Invertire il decremento demografico che ha colpito il nostro paese portando servizi utili all'installazione residenziale della famiglie”. Per il nuovo sindaco “Ternengo è il posto giusto per vivere bene. La tranquillità e la qualità di vita sono punti a favore”.