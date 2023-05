Lauretana acqua ufficiale di Riminiwellness

A pochi giorni dal gran finale del Giro d’Italia, Lauretana sarà impegnata in un altro evento di carattere internazionale, in cui sport e attività fisica sono indiscussi protagonisti. Si tratta di RiminiWellness, la kermesse dedicata all’intero ecosistema del fitness e del benessere, che avrà luogo dall’1 al 4 giugno presso la Fiera e Riviera di Rimini. Tanti eventi, momenti di formazione e sessioni ad hoc accompagneranno gli appassionati del fitness, che tra un’esperienza e l’altra potranno idratarsi con acqua Lauretana, Fit Gold Partner di RiminiWellness.

L’azienda di Graglia (BI) avrà infatti uno spazio tutto suo, in cui provvederà alla distribuzione dell’acqua più leggera d’Europa in diversi formati, tra cui spicca la bottiglia blu da 500ml in PET 100% riciclabile, pensata appositamente per gli atleti, amatoriali o professionisti, che hanno necessità di idratarsi con costanza, più volte al giorno, anche in mobilità.

Sul legame “naturale” tra Lauretana e il mondo dello sport, il Presidente Giovanni Vietti dichiara: “RiminiWellness è da diverse edizioni un must del nostro calendario. Lauretana è e sarà sempre al fianco della community di sportivi e fitness lovers. Distribuendo un bene puro e prezioso come l’acqua più leggera d’Europa, abbiamo un dovere: promuovere stili di vita sani, orientati al benessere, e lo sport, in tutte le sue discipline e a qualsiasi livello, è un’occasione importante per stare bene con se stessi.”