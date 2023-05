A Occhieppo Inferiore si cercano 8 intervistatori/rilevatori Istat

Il Comune di Occhieppo Inferiore cerca ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento delle funzioni di n.8 incarichi di rilevatore, per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione 2023.

Tra i requisiti di ammissione ci sono il fatto di non avere un età non inferiore ai 18 anni, essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o equipollente (per i titoli conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata al loro riconoscimento secondo le vigenti disposizioni in materia), l'avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o cittadini stranieri muniti di titolo di soggiorno in corso di validità, purché con una adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

E' inoltre richiesto di non aver subito condanne penali, e non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste, disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona del Comune per raggiungere le unità di rilevazione.

Per presentare la domanda c'è tempo fino al 15 giugno.