Torna a Bioglio Piano Terra, ecco il programma completo

Dopo la prima edizione dello scorso anno torna "Piano Terra" Momenti nel paesaggio Biogliese. Il programma di quest'anno è particolarmente ricco ed interessante. Eccolo di seguito:

DOMENICA 4 GIUGNO

dalle ore 15,00 presso il Parco della Villa: Introduzione a "pianoTerra" 2023 con le musiche di Matteo Boseglio (handpan) e Christian Rosin (chitarra e basso) incontrano il laboratorio di libera espressione artistica presentato da Sophie Bourkab in Villa: Davide Furno espone sculture botaniche realizzate attraverso l'antica tecnica dei modelli in cera

dalle ore 17,00 presso il Parco della Villa: Storie di Piazza propone l'evento teatrale "Animali di Piazza, ballata per cani-attrice e figure animate"

DOMENICA 25 GIUGNO

dalle ore 17,00 presso il Parco della Villa: musica con Fabrika, scuola di musica e spettacolo con brani dedicati all'ambiente e performance musicali con gli allievi e gli insegnanti

DOMENICA 2 LUGLIO

dalle ore 14,30 presso il Parco della Villa: sulle pendici del Monte Rovella, un'escursione ad anello e vista al castagno secolare in fiore

Negli orari degli eventi in programma: Visite guidate alla Villa (le sale dedicate ai Papier Peint Panoramique e al pittore Fulvio Platinetti) e al Parco a cura degli studenti dell'Istituto Agrario Superiore "Gae Aulenti" di Biella. In occasione di pianoTerra sarà possibile valersi del Parco dalle 11,00 alle 18,30 per picnic o merende, contesto nel quale spiccano l'orto delle erbe da vèrmut, dedicato ad Antonio Benedetto Carpano e alle piante mellifere, il meleto e il progetto "BTOLIUM" di rigenerazione dell'area verde.