Ha ancora senso parlare di galateo? Assolutamente si

Buon appetito. Si dice? Parliamo di BonTon? Parliamo di Galateo? Nasce una nuova rubrica, un appuntamento settimanale con il BonTon moderno a cura di Alessia Zuppicchiatti, scrittrice, blogger e imprenditrice nel settore beauty. Ha ancora senso parlare di galateo? La risposta è: assolutamente si. Il galateo di oggi è al passo con i tempi e prevede regole meno rigide e più informali. Lo scopo tuttavia rimane il medesimo, insegnarci la buona educazione per non mettere in difficoltà la nostra persona agli occhi degli altri.

Alessia ci accompagnerà in un mondo affascinante, quello del BonTon moderno, con pratici consigli, meno informali rispetto al passato, riguardanti ogni ambito sia online che offline.

Dalla tavola alla moda, dal beauty ai viaggi, dal corteggiamento fino al web… e tanto altro. Le regole del BonTon riguarderanno ogni ambito e scopriremo assieme come si differenziano dal passato. Tratteremo argomenti molto attuali come il Netiquette, il galateo informatico, le buone maniere degli utenti online. Come gestire i social?

Come ci rapportiamo online con gli altri? E cosa ne dite del BonTon dedicato ai teenagers? Se mi invita ad uscire chi deve pagare?Ed ancora, social web reputation. Cioè ?!? Come condividere le amatissime fotografie sui social?Come commentare un post? Che immagine dare di noi stessi? Siete pronti? Vi aspettiamo numerosi.