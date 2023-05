Biella: pista ciclabile di Via Cernaia pronta per fine anno

La pista ciclabile di Via Cernaia sarà realizzata entro la fine dell'anno.

Lo ha annunciato ieri, lunedì 22 maggio, in Consiglio Comunale, l'Assessore Davide Zappalà, a fronte dell'interrogazione del Partito Democratico.

“E' un' interrogazione che ripresentiamo – dichiara il capogruppo PD Valeria Varnero – perchè, entro il 31 dicembre 2022, non è stata inviata la documentazione dovuta secondo il regolamento comunale. Questo progetto, inserito dalla giunta Cavicchioli nel bici plan per collegare via Cernaia a via Collo Capra, non interessa a questa Amministrazione. Gli uffici ci hanno recentemente scritto che il progetto deve essere revisionato. Abbiamo perso 4 anni”.

“Il progetto – ha replicato Zappalà – prevedeva in via Cernaia una pista ciclabile larga 2,50 metri più una pedonale larga 1,20, che avrebbe comportato un impatto forte sul traffico cittadino. Per ottenere il finanziamento da Roma, abbiamo optato per una pista larga 1,25 metri in entrambi i sensi di marcia, ed usufruibile da pedoni e ciclisti”.

“Gli uffici, – continua Zappalà – che sono andati a definire il computo metrico per dare incarico all'impresa che ha vinto la gara per i lavori. Hanno riscontrato anomalie del progetto 2018 e la realtà dei fatti, tra cui la necessità di abbattere un muro di cemento armato su via Cernaia. Inoltre, dal punto di vista politico, non siamo d'accordo con lo sdoppiamento della pista sul ponte di Chiavazza, che comporta il pericoloso attraversamento della strada da parte dei ciclisti per rientrare su via Collo Capra”.

L'Assessore Zappalà ha poi indicato i tempi di realizzazione: “Il computo metrico sarà terminato entro metà giugno. La pista sarà realizzato una volta finiti i lavori di ANAS sul ponte della tangenziale, che partiranno a metà giugno e dureranno 60 giorni. Quindi a fine agosto partiranno i lavori della pista, a cui Biella potrà brindare il prossimo Capodanno”.

Non soddisfatta della risposta il Consigliere Varnero: “Questa risposta si basa su documentazione che non mi è stata prodotta. Lo sdoppiamento sul ponte di Chiavazza era stato previsto per assecondare lo slancio di sensibilizzazione di Banca Sella e Cittadellarte all'uso della bicicletta nei confronti dei propri dipendenti”.