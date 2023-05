Asd Skating Biella al trofeo Regionale AICS a Castelletto d’Orba, FOTO

Nel week end del 13 e 14 maggio a Castelletto d’Orba si è svolto il consueto trofeo regionale organizzato da AICS in collaborazione con la Polisportiva Comunale Castellettese. La asd Skating Biella ha portato in pista 14 atlete, alcune, pur trovandosi alla loro prima esperienza, hanno comunque portato a termine con buoni punteggi i loro dischi di gara.

La prima a scendere il pista nella categoria Ragazzi basic 2010 è stata Michela Andretta che si classifica al nono posto; buona gara anche per la sorella minore Elena (nella categoria Pulcin basic 2015), che essendo alla sua prima competizione stagionale, patisce un po' la tensione della gara. Nella categoria pulcini basic 2015 buona gara per Sveva Taddei e Vittoria Cresta che si posizionano all’undicesimo ed al dodicesimo posto con una differenza di soli 20 decimi l’una dall’altra in una categoria che contava più di 20 atlete.

Nella categoria Pulcini basic 2014 per pochissimi decimi Emma Borgia non si aggiudica la medaglia di bronzo, nella stessa categoria buona prova anche per la compagna Sara Curcio. Nella categoria Principianti basic 2012 ottimi risultati anche per Isa Vaglio, Ginevra Auletta e Lucrezia Potenziani. In una categoria con ben 26 atlete si piazza alla sesta pozione Olimpia Fuda a pochi decimi dal podio, nella stessa categoria buona gara anche per Noemy Bullo. Nella giornata di domenica le prime a scendere in pista sono state le new entry Ilaria Sinopoli e Azzurra Cattin che, nelle rispettive categorie, si classificano in ottava posizione pattinando un buon disco di gara.

Chiude la giornata di domenica con una medaglia d’argento Adele Recupero nella categoria Principianti master 2013. Il prossimo appuntamento sulle otto ruote sarà nei giorni 3 e 4 giugno al Palapajetta, dove si terranno i campionati regionali Uisp, in cui le atlete agoniste tenteranno di staccare il lasciapassare per i campionati Nazionali Uisp che quest’anno si terranno nel mese di luglio a Scanno.

Inoltre, le atlete dell’agonismo e del preagonismo, come ormai d’abitudine, anche quest’anno parteciperanno ai campionati Nazionali Msp, che si terranno all’ RDS Stadium di Rimini dal 21 al 25 giugno.