Dalla partnership di ASL BI con l'Accademia di Belle Arti SantaGiulia nasce un eBook

Il 19 maggio alle ore 11.00, presso la RSA Vittoria in Via Calatafimi 1 a Brescia, si terrà la presentazione dell’eBook: “Cura di Sé e Cura dell'Altro: Mail Art Project”, quale esito della partnership sancita dall’ASL BI con Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia; realtà quest’ultima dedita allo sviluppo, alla ricerca e alla formazione nel campo, appunto, delle arti, attraverso un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati su scala nazionale e internazionale.

La presentazione dell’eBook rientra nel palinsesto degli eventi collaterali alla mostra fotografica Brescia che Cura e nella rassegna Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, quale esempio virtuoso di collaborazione tra cura, cultura, arte e creatività.

Il libro elettronico - realizzato dagli studenti dell’Accademia, guidati dalla Professoressa Annamaria Guerrini e dal Professor Vincenzo Alastra, all’interno della cattedra di Progettazione multimediale I - presenta il progetto Cura di Sé e Cura dell’Altro: Mail Art Project; progetto realizzato nell’anno scolastico 2021-2022 dal Servizio Formazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la collaborazione di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e della Fondazione Bonotto.

Nella realizzazione di questo artefatto comunicativo, gli studenti sono stati in particolare invitati a soffermarsi sulla primarietà ontologica della cura e su quanto e come i dispositivi artistici della Mail Art possono contribuire al raggiungimento di obiettivi educativi all’interno del mondo scolastico e di animazione sociale e sviluppo di una cultura della cura in una comunità locale.

L’e-Book sarà consultabile accedendo al sito www.vocieimmaginidicura.it dal quale è altresì possibile scaricarlo per poterlo fruire direttamente sul proprio device. Inoltre, sempre nell’ambito delle iniziative ed eventi collaterali e compresi nella rassegna Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, verrà esposta una selezione delle opere di Mail Art che nell’aprile-maggio 2022 avevano dato vita a una delle più grandi mostre di Mail Art mai realizzate in Italia: oltre 2.100 opere provenienti da 33 Paesi nel mondo, esposte nella mostra allestita presso Cittadellarte – Fondazione Pistoletto con la collaborazione della Dott.ssa Alessandra Bury, Responsabile dell’Ufficio Ambienti di Apprendimento e Scuole della Fondazione.

Da anni l’ASL Biella promuove e conduce progetti di formazione-intervento in tema di cura di sé e cura dell’altro; progetti che coinvolgono gli Istituti Scolastici del territorio biellese su un tema, quello della Cura, quanto mai cruciale per quanto concerne la promozione della salute e del benessere individuale e sociale. Ognuno di noi è chiamato nel corso della propria vita a far fronte all’istanza esistenziale primaria: come vivere e operare per avere cura di sé, dell’altro e del mondo in-con cui si vive. Questa istanza esistenziale si pone anche come problema educativo primario che chiama in causa Scuola, Sanità e ogni altra istituzione votata alla cura.

Così si esprime in merito il Prof. Vincenzo Alastra: “La promozione di una cultura e di una sensibilità in tema di cura di sé e dell’Altro - ricorrendo a metodologie espressivo-riflessive e a forme di comunicazione sociale centrate sulla fruizione e realizzazione di artefatti artistici - va considerata la cifra distintiva dei progetti che il Servizio di Formazione della ASL BI promuove ormai da anni grazie alla collaborazione delle Scuole del Biellese”.

Si tratta quindi di azioni educative che vedono nel dispositivo artistico l’opzione metodologica più consona per accrescere negli studenti biellesi una più spiccata propensione alla cura di sé, dei loro compagni e amici e, più in generale, delle relazioni che interessano i loro contesti e ambienti di vita; consentendo, nello stesso tempo, una piena assunzione del loro ruolo educativo da parte degli insegnanti coinvolti e attivi in detti progetti.