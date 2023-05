Biella 4 Racing, quattro più uno al Valli Biellesi, FOTO

Biella: Si svolgerà questo sabato lungo le strade della provincia Laniera la decima edizione del “Valli Biellesi”, gara di regolarità classica che da diversi anni milita nella massima serie tricolore della specialità, a cui viene abbinata la prova di regolarità turistica, dedicata a chi vuole divertirsi con il cronometro con un pizzico di tranquillità in più.

E proprio in questo ambito saranno presenti i rappresentanti Biella 4 Racing, ovvero quattro equipaggi più un navigatore, che saranno pronti a dar battaglia per primeggiare nei rispettivi raggruppamenti di appartenenza. “Siamo soddisfatti della nostra presenza a questa gara”, commentano gli esponenti B4R, “dopo la super partecipazione di ben 13 equipaggi al Revival Rallye della Lana di qualche settimana fa, ora i nostri alfieri si butteranno a capofitto in questa che è anche la prima gara del Challenge Aci Biella, dedicato ai regolaristi, speriamo che si divertano e che possano fare bella figura”.

Fra le vetture storiche saranno al via per la prima volta assieme, Andrea Rosso e Giovanni Gambino, a bordo della loro Fiat 600. “Iniziamo questa nuova stagione con obiettivo di partecipare al Challenge Aci Biella”, esordisce Andrea Rosso, “l’equipaggio è nuovo e si dovrà trovare l’affinamento, ma le basi sono buone e confidiamo di fare bella figura, nonostante il Valli Biellesi sia molto impegnativo, essendo gara di Campionato Italiano. Vedremo di divertirci, grazie anche agli altri equipaggi B4R al via”.

Con la Ford Fiesta MkI saranno di scena Andrea Florio ed Arianna Fior, pronti a dar del filo da torcere agli avversari dopo il bel allenamento del Lana Revival. “Prima gara ufficiale mia e di Arianna con la nostra Fiesta”, spiega Andrea Florio, “il nostro obiettivo è quello di divertirci con tutti i nostri amici della B4R e di provare a fare qualcosa di buono, con un pensiero sempre al nostro caro Alby che da lassù farà il tifo per tutti noi”

Tornano in gara dopo il Biella Classic della passata stagione, Andrea Salaorni e Valentina Pozza, questa volta al via fra le storiche con la bella Fiat 128 Rally. “L’idea di partecipare ci ha subito entusiasmato perché ci dà la possibilità di fare meglio delle scorse volte”, commenta Andrea Salaorni, “in più abbiamo deciso di correre con la 128 Rally che ci darà più da fare ma renderà sicuramente più avvincente il tutto. Vi anticipiamo che abbiamo già in serbo un post gara interessante che ci permetterà di festeggiare come fossimo al mondiale! Un ringraziamento va al mio sponsor ufficiale “i Mirtilli di Silvia”, che mi danno la carica e la concentrazione necessaria”. “Confermo le intenzioni di Andrea”, gli fa eco Valentina Pozza, “l’audacia e la determinazione che ci contraddistingue verrà messa in atto già dal primo metro. Vorrei anche confermare che nella preparazione agonistica e post gara abbiamo dato il meglio di noi! Un sentito ringraziamento al mio sponsor “Gnappo ripara”, per il continuo supporto pre e post gara”.

Sarà della partita anche il navigatore B4R Roberto Tosi, che condividerà come da tradizione l’abitacolo della Lancia Fulvia 1.6 con Maurizio Crapa, per i colori della A.P.V. Classic. “Dopo la bella nottata del Lana Revival torniamo in gara io e Maurizio”, esordisce Roberto Tosi, “sempre desiderosi di ben figurare nel metterci alla prova L’affiatamento ormai è dalla nostra parte e cercheremo di mettere a frutto l’esperienza maturata nelle ultime gare, con un occhio al divertimento, cosa che ci contraddistingue sempre!”.

Non potevano mancare, questa volta fra le auto moderne, Paolo Canova e Silvia Gandini, al via sulla consueta Subaru Impreza WRX, reduci anche loro dall’allenamento del Lana Revival. “Si torna in gara”, spiega Paolo Canova, “dopo la bella esperienza del Revival. Io e Silvia saremo al via del Challenge e proveremo a dare il massimo fra le auto moderne con la nostra fida Subaru, dove sicuramente la concorrenza non mancherà. Uno stimolo in più per ben figurare e naturalmente per divertici in compagnia dei tanti amici che saranno al via di questa manifestazione”.