"Ragazze e ragazzi…Spazio alla Gentilezza" arriva anche a Biella con l'associazione "Insieme è... di più"

fase 1. (maggio – novembre 2023) supportare i comuni che non hanno ancora un consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi ad attivarlo, in modo da allinearli a chi ce l’ha già;

«I Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi rappresentano un presidio per i giovani, un’occasione per trasmettere loro il senso civico utile ad accrescere il benessere della comunità».

Per questa ragione mercoledì 19 Aprile, alle ore 15.30, è convocato un incontro con i rappresentanti di tutti i Comuni del biellese, presso la Sala consiliare della Provincia di Biella, Via Quintino Sella, 12 Biella in cui l’avv Chiara Caucino (Assessore Regionale ai Bambini), il prof Luca Nardi (presidente dell’Associazione Cor et Amor), la sig.a Elisa Incoronato Gobbi (presidente dell’Associazione Insieme di Più) e Daniela Ferro (Assessore alla Gentilezza di Bollengo) presenteranno la progettualità.