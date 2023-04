Gaglianico, in arrivo nuovi “orti urbani”

Si sono conclusi in questi giorni i lavori per ampliare l’area, situata in frazione Pralino, dedicata agli orti urbani, con la realizzazione di altri 8 appezzamenti di terreno.

“Con questo intervento – spiega il Vicesindaco Luca Mazzali - portiamo a termine un progetto che è molto caro a questa amministrazione e cioè mettere a disposizione dei cittadini residenti (mediante apposito regolamento e con graduatoria di assegnazione) un appezzamento di terreno di proprietà comunale, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del nucleo familiare del concessionario o donati a terzi. Con questo progetto, nato tra aprile e maggio del 2019 cerchiamo di avvicinare sempre più il cittadino alla natura e alle cose semplici, oltre all’aumento della consapevolezza delle persone nei confronti dei prodotti alimentari “a km zero”. Nello specifico sono stati realizzati altri 8 appezzamenti di terreno (di varie metrature), delimitati da una recinzione e ognuno dotato di un proprio contatore dell’acqua per l’irrigazione, portando così il progetto complessivo a 24 unità. L’assegnazione, effettuata da apposita Commissione Tecnica, sarà subordinata all’esistenza di particolari requisiti contenuti nel regolamento del bando stesso secondo criteri volti a premiare le famiglie numerose, coloro che non svolgono attività lavorativa retribuita e le persone con disabilità. Le domande potranno essere ritirate a partire da venerdì 14 aprile, presso gli Uffici di Segreteria/Anagrafe o sul sito internet del Comune e ci sarà tempo fino e non oltre il 30 aprile per riconsegnarle agli stessi uffici.”

“Questo importante progetto” commenta il Sindaco Paolo Maggia “ci permette di dare una risposta concreta ad un’esigenza molto sentita da parte dei cittadini: ritornare al contatto con la natura, autoprodursi ortaggi di qualità, favorire la produzione a Km zero. Tutto questo consente inoltre alle famiglie di risparmiare sulla spesa quotidiana e ci permette di proseguire ancor di più nella strada tracciata per Gaglianico Paese del buon vivere che rappresenta il riferimento di ogni scelta della nostra amministrazione”.