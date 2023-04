Allarme a Oropa per un uomo di 35 anni scomparso, ricerche in corso

Allarme nella conca di Oropa per un uomo di 35 anni che, dalla mattinata del 1° aprile, non ha più dato notizie di sé. A dare l'allarme i familiari che non sono più riusciti a mettersi in contatto con il loro caro. E da poco meno di un'ora è stato attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse con la posa del campo base.

L'ultimo avvistamento, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe avvenuto intorno alle 9.40 di sabato dove il biellese, domiciliato a Pettinengo, sarebbe stato notato all'interno di un bar di Oropa senza scarpe. Sembra, infatti, che il titolare gli abbia fornito un paio di calze e due bustine di nylon proprio da mettere ai piedi. Un particolare che potrebbe aiutare la macchina dei soccorsi a identificare il soggetto.

Sul posto sono i presenti i Carabinieri, assieme a Soccorso Alpino, AIB e Vigili del Fuoco; inoltre, da Torino, è in arrivo il nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco, oltre ai mezzi aerei. Le ricerche si stanno concentrando nei principali sentieri che portano al Santuario.