Biella Rugby, brutto ko a Parma. Benettin: “Perso meritatamente”

Cos’è rimasto di quel Biella Rugby che in novembre aveva giocato una delle sue partite migliori contro RPFC, concludendo gli ottanta minuti con il punteggio di 61-19? Poco o nulla, perché oggi, al Banchini di Parma, nella gara di ritorno, non solo il risultato si è invertito, ma anche la qualità dimostrata sul terreno di gioco è scesa in maniera proporzionale al risultato: 43-22 in favore dei padroni di casa.

Sette mete a tre e tante, troppe situazioni di gioco subite, nonostante la volontà di attaccare tenacemente, profusa dagli uomini di Benettin. Rugby Parma, presente con una formazione giovanissima, sin dal fischio d’inizio ha imposto il proprio gioco e superato gli avversari nell’uno contro uno per fisicità e per spirito. Un treno in corsa i gialloblù, che vanno in meta due volte nei primi dieci minuti, poi Biella si riprende, su spunto di Mondin che serve Ramaboea, viola i ventidue avversari, ma la corsa del sudafricano si ferma prima della linea.

Vantaggio per Biella che invece di andare ai pali cerca la touche. Ancora nessuna conclusione, ma altro vantaggio in favore e questa volta Susperregui va per i pali e conquista i primi tre punti. Biella continua ad attaccare, ma la difesa ducale è compatta e severa. I gialloverdi in maul avanzante vengono fermati in maniera non corretta dagli avversari, un fallo che costerà loro una sospensione temporanea. Biella ci riprova e questa volta conclude il drive avanzante con Braglia che realizza la prima marcatura. Precisa la trasformazione di Susperregui. Biella continua a provarci, seppur con poca concretezza e con scarsa interpretazione delle dinamiche avversarie. Al 33’ la terza meta, trasformata, di Parma su intercetto da metà campo per il parziale di 19-10. Bruttissima ripresa per i gialloverdi costretti a subire in sequenza per ben tre volte al 3’ 6’ e 11’.

Solo intorno al quarto d’ora Biella torna nei ventidue avversari e come da manuale: touche e drive, centrano la seconda marcatura per mano di Vaglio Moien. Susperregui trasforma. La fisicità dei parmigiani ha nel mentre mietuto diverse vittime, i cambi non sono sufficienti e non sempre di qualità, i biellesi fanno il possibile per scongiurare il peggio. La meta del giovane Sciarretta al 33’ fa recuperare un po’ di morale. Si cerca disperatamente il punto di bonus, ma Parma è durissima, veloce, possente, Biella disorientata, a corto di idee e di energia. Prima della fine arriva un’altra marcatura, ma ad opera di Rugby Parma che conclude in bellezza una partita dominata.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi. Nonostante l’ottima prestazione di Rugby Parma, noi non siamo stati mai performanti in difesa, sia nell’organizzazione, sia nell’uno contro uno. Bravi loro che sono riusciti ad approfittare di ogni occasione ricavata. Da parte nostra anche diverse disattenzioni. Sono contento che i nostri ragazzi abbiano provato tanto in attacco, peccato non essere riusciti a rendere concrete le occasioni. Peccato anche per il crollo finale: abbiamo attaccato a lungo, ma negli ultimi minuti non avevamo più energia per piazzarci sul campo nel modo corretto e siamo crollati”.

Parma, “Stadio Banchini” – domenica 2 aprile 2023 ore 16

Campionato di Serie A, XIX Giornata

Rugby Parma v Biella Rugby 43-22 (19-10)

Marcatori: p.t. 4’ m. Colla n.t. (5-0), 9’ m. Sorio tr. Frati (12-0), 13’ c.p. Susperregui (12-3), 22’ m. Braglia tr. Susperregui (12-10), 33’ m. Marani tr. Frati (19-10). s.t. 3’ m. Mazzanti n.t. (24-10), 6’ m. Bosi tr. Frati (31-10), 11’ m. Lanzano n.t. (36-10), 15’ m. Vaglio tr. Susperregui (36-17), 33’ m. Sciarretta n.t. (36-22), 35’ m. Bonofiglio tr. Frati (43-22)

Rugby Parma: Colla; Marani, Piccioli, Frati, Sorio; Silva (62’ Righi Riva), Bosi; Borsi (cap.), Ruaro, Slawitz (48’ Modini); Balsemin (55’ Schianchi), Granieri (65’ Calcagno); Lanzano (55’ Fiume), Maggiore (77’ Bonofiglio), Mazzanti (66’ Calì). Non entrato: Pelagatti. All. Du Preez, Frati

Biella Rugby: Travaglini (68’ Vecchia); Braga, Ramaboea (16’ Martinetto), Benettin, Tosetti; Susperregui (63’ Sciarretta), Besso (48’ Della Ratta); Vezzoli (63’ Passuello), Perez Caffe, Mondin (63’ Mafrouh); G. Loretti (48’ Haedo), Panaro (cap.); L. Loretti (48’ Vaglio), Braglia, Ledesma. All. Benettin Arb. Daniele Vagnarelli (MI)

Cartellini: 21’ cartellino giallo a Granieri (Rugby Parma), 40’ cartellino giallo a Slawitz (Rugby Parma)

Calciatori: Colla 0/2 (Rugby Parma); Frati 4/6 (Rugby Parma); Susperregui 3/3 (Biella Rugby Club); Benettin 0/1 (Biella Rugby Club)

Note: cielo variabile, con circa 16°. Campo in ottime condizioni. Circa 200 spettatori presenti

Punti conquistati in classifica: Rugby Parma 5, Biella Rugby 0

Player of the Match: Pietro Marani (Rugby Parma)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 19: Asd Rugby Milano – Cus Milano 26-32; Pro Recco – Amatori Alghero 18-10; VII Rugby Torino – Rugby Noceto 15-17; Rugby Parma – Biella Rugby 43-22; I Centurioni – Cus Genova 76-21.

Classifica. Rugby Parabiago punti 68; Noceto 60; Cus Milano 57; I Centurioni 53; Rugby Milano 50; Biella Rugby 46; VII Rugby Torino e Rugby Parma 43; Amatori Alghero 30; Pro Recco 13; Cus Genova 9.