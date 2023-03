Per Botalla TeamVolley il 2023 è assolutamente perfetto, con CalTon arriva l'ennesima vittoria

Gli elogi ormai si sprecano. Il Botalla TeamVolley ha infilato l’ennesima perla nella preziosa collana del suo 2023 perfetto. Sabato a Lessona, le giovani bianco-blu hanno vinto con un rotondo 3-0 lo scontro al vertice nel campionato di serie D, infliggendo un duro colpo alle dirette concorrenti del CalTon Volley.

Coach Alex Cavallone mette nel sestetto iniziale Gilardi in regia, Lorenzon, Scoleri e Nanì, Vodopi e Perissinotto con Valli libero. Il primo set parte con uno scambio di cortesie reciproche, ma sono le canavesane ad allungare per prime, fino al 9-14. Il tecnico lessonese chiama il tempo e il Botalla rimonta con un turno in battuta efficace di Scoleri. Mini-fughe e rimonte, time-out da una parte e dall’altra. I decibel del Palasport di Lessona si alzano al primo vantaggio del TeamVolley sul 22-21, ma non è ancora finita. Il CalTon si porta sul 25-26 dopo uno scambio eterno, ma le bianco-blu non ci stanno, infilano tre punti di fila e si prendono il set 28-26. Nella seconda frazione, coach Cavallone punta su Zignone.

Le canavesane vanno sul 2-5 ma il Botalla c’è. Sul 10-8 è time-out per le ospiti. Il set prosegue sulla falsariga del primo: momentanei black-out e piccole rimonte da una parte e dall’altra, per arrivare in equilibrio agli scambi finali. Un ace in battuta di Carlotta Biasin dà il vantaggio decisivo al TeamVolley, un grande muro di Perissinotto affossa il CalTon e il pubblico esplode al 25-20. Il terzo set vede le canavesane partire male ma rimontare fino al 7-11, momento in cui Cavallone chiama a rapporto le sue ragazze. Le lessonesi rimontano e rimettono la gara in equilibrio. Lo stesso tecnico del Botalla si distingue per correttezza, correggendo un errore arbitrale a favore e restituendo un punto alle avversarie. Il karma vede e provvede: le bianco-blu si giocano il set fino in fondo e, al netto di qualche errore veniale, festeggiano il 26-24 dopo un erroraccio in bagher del CalTon. TeamVolley sempre più secondo e vicino ai playoff di serie D, a -3 dalla Virtus Biella e a +4 dalle inseguitrici.

«Doveva essere battaglia e battaglia è stata – afferma coach Alex Cavallone, esausto ma felice -. CalTon era reduce da un ko casalingo con la Virtus e questo poteva essere un vantaggio per loro, perché avevano l'obiettivo di riscattare la sconfitta appena patita e riconquistare il secondo posto. Non è stata la miglior gara della stagione, come evidenzia la nostra fase d'attacco: in tutta la gara abbiamo totalizzato 18 errori e subìto 3 muri-punto. In compenso siamo riusciti a limitare molto bene gli attaccanti avversari, che hanno sbagliato meno di noi (13 errori) ma hanno subito 11 muri-punto. Difficile giocare bene quando la tensione si alza, questa era la cosa che più mi preoccupava. Le ragazze erano consapevoli di giocare per qualcosa di importante e in alcuni frangenti della gara questa tensione ha giocato brutti scherzi. Niente di irreparabile, perché se ogni tanto non riuscivamo a venire a capo di certe situazioni, in altri attimi ci siamo fatti trovare pronti con le indicazioni date durante la settimana. Adesso ci aspetta la gara a Settimo Torinese, attualmente quinto in classifica. Sarà sicuramente una partita molto difficile, ma dopo sabato ci portiamo dietro ancora più consapevolezza di quello che possiamo fare».

BOTALLA TEAMVOLLEY – BASSO CANAVESE CALTON VOLLEY 3-0

(28-26/25-20/26-24) BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 19, Biasin C. 1, Nanì 2, Damo ne, Vodopi 8, Fantini ne, Gilardi 1, Allorto ne, Valli (L), Perissinotto 11, Scoleri 7, Vioglio, Gariazzo (L), Zignone 2. Coach Alex Cavallone, assistente Marco Allorto.