Torna “Camminando con la CRI” a Biella

Mercoledì 29 marzo con partenza alle ore 18 da Piazza della Provincia, riprenderanno le passeggiate cittadine organizzate dai Volontari del Comitato.

Il progetto “Camminando con la CRI” nasce nel 2015 dall’idea di Giuseppe Gotardo che standardizza un format di un “giretto” urbano di 6 o 7 chilometri, una o due volte la settimana, ritrovandosi nel tardo pomeriggio e proponendo dei percorsi cittadini in aree non trafficate. Da quel primo nucleo di Volontari iniziano a unirsi, prima amici e accompagnatori e per poi condividere quest’attività di amicizia e condivisione anche con la cittadinanza.

Le ragioni del successo? “CAMMINANDO CON LA CRI” è:

“Largo” = Adatto a tutti e aperto a tutti

“Comodo” = richiede poco tempo, nessuna attrezzatura specifica, nessun certificato medico-sportivo

“Economico” = non costa nulla, se non l’offerta libera alla Croce Rossa di Biella

“Socializzante” = ….. qualche chiacchierata ci scappa ….

“Salutare” = il moderato esercizio fisico come grande arma di prevenzione.

Il progetto infatti si occupa di diffondere e promuovere stili di vita essenziali al benessere dell’individuo.

Per maggiori informazioni contattare Giuseppe 347 8832894