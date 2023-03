TT Biella, Cagna e Buzzoni ai piedi del podio agli Assoluti di Cagliari

Si sono svolti nella tre giorni 18-19-20 marzo al PalaPirastu di Cagliari, i Campionati Italiani Assoluti, di 2^ e 3^ categoria.

Per ogni categoria sono stati assegnati i titoli dei singolari e dei doppi femminili e maschili e dei doppi misti. Ai nastri di partenza anche i due atleti del TT Biella, Vincenzo Carmona e Simone Cagna, che, oltre ai singolari, hanno giocato insieme la gara di doppio; per il doppio misto, invece, si sono accoppiati rispettivamente a due atlete del Vallecamonica, Jessica Ramazzini e la tredicenne Matilde Buzzoni.

La prima gara del mattino di sabato 18, il doppio misto, vede 54 coppie ai nastri di partenza. Vincenzo Carmona, grazie anche all’alta posizione nel ranking della compagna parte, quale testa di serie numero 5, dai sedicesimi; vince la prima partita contro il piemontese Foglia che gioca con Piras (-15/9/6/6); negli ottavi, la partita che li vede opposti ai campani Novi e Di Meo segue il percorso inverso; vinto il primo set, Carmona e Ramazzini subiscono il bruciante ritorno degli avversari e perdono (-6/5/13/5).

Simone Cagna e Matilde Buzzoni, grazie all’alto posizionamento di Cagna partono come ottava testa di serie; l’abbinamento funziona al meglio: al primo turno a subire sono Cirillo e Trudu (9/4/8), poi è la volta di Cipriano e Cicuttini (7/8/9). La coppia si ferma solamente, alle soglie del podio, per mano dei futuri Campioni Italiani, Izzo e Mescieri.

Nel pomeriggio di sabato si sono svolte le gare di doppio maschile. Gli atleti biellesi partono nell’invidiabile posizione di quarta testa di serie, su di un lotto di 51 partecipanti, ben consci però delle difficoltà di cui è costellato il cammino. E’ subito durissima già alla prima partita. Per avere la meglio su Bongini (Ciatt Firenze) e Palladino (Torre del Greco) Carmona e Cagna devono ricorrere agli spareggi della bella (-2/7/10/-9/10). Non cambia di molto agli ottavi contro Cipriano e Pezzini, contro cui vincono ma sempre al quinto set (11/-4/10/-9/9). Nei quarti, i portacolori biellesi incontrano i due ragazzini terribili, ventisei anni in due equamente divisi, i friulani Paulina e Trevisan, contro i quali, pur lottando e giocando al meglio, perdono in 4 set (8/7/-10/10). I due bravissimi ragazzini vincono poi le restanti partite, fregiandosi così del titolo di Campioni d’Italia.

L’epilogo dei campionati, dedicato ai singolari, è da dimenticare.

Domenica si sono giocati i gironi di qualificazione. Vincenzo Carmona, inserito nel girone 26, ha destato un’ottima impressione imponendosi ai tre avversari incontrati: Eduard Zakarian in quattro set, Marco Gusberti, avversario del TT Biella nel campionato di B2, in tre set, e il più quotato Davide Polionato, in recupero, al termine di una lottata partita conclusasi al quinto set (-16/-5/9/9/7). Simone Cagna, in un girone con soli tre atleti, causa l’assenza di Capelletti, dopo aver superato agevolmente Michele Melucci, ha parecchio sofferto contro Alessandro Costa, annullando almeno due match-point all’avversario (6/-10/6/-10/12). Entrambi gli atleti si qualificano quindi “da primi” alla fase successiva.

Nella giornata di lunedì i 62 promossi si sono giocati l’ambito titolo nazionale in un tabellone ad eliminazione diretta. A Simone Cagna, seconda testa di serie, la dea bendata non è favorevole; deve scontrarsi subito con Emanuele Vasta, forte atleta del Ciatt Prato, ottava testa di serie, passato “da secondo” nel proprio girone e quindi entrato subito in collisione con il portacolori biellese. La partita appare subito estremamente difficile e Cagna non riesce ad impensierire il toscano, perdendo quindi per 3 a 0 (7/5/7).

Anche per Vincenzo Carmona il lunedì si rivela una vera “giornataccia”: nella partita d’esordio, opposto all’emiliano Corniani, alcune discussioni sulla regolarità del servizio di quest’ultimo ed un comportamento poco sportivo dello stesso giocatore innervosiscono fortemente l’atleta del TT Biella, che, durante il cambio di campo a fine secondo set, per una spinta all’avversario, è severamente punito dall’arbitro con l’espulsione. Per gli atleti biellesi il weekend in Sardegna non finisce quindi nel migliore dei modi. Il titolo italiano è vinto dal giovanissimo Trevisan, in finale su Izzo.