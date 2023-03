E' successo ieri martedì 21 marzo a Ponderano: il conducente di un'auto è finito conto un animale selvatico che in seguito all'incidente è morto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito oltre che per la viabilità visto che il mezzo si trovava in un tratto di curva creando pericolo alla viabilità e il personale della Provincia per il recupero dell'animale.

Al volante dell'auto portata via con il carroattrezzi c'era un uomo di 52 anni di Ponderano.