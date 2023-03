Tanti auguri alla comunità di Cerrione

“Oggi pomeriggio, nel teatro parrocchiale, abbiamo festeggiato il primo compleanno che la Comunità di Cerrione ha compiuto. Grazie alla disponibilità di Piera, Cecilia, Anna, Nadia, Gabriella e Gaetano, che hanno organizzato i mercoledì pomeriggio con i diversamente giovani. Gli anziani del nostro comune si possono incontrare, giocare, chiacchierare, ma soprattutto farsi coccolare e conoscersi in un momento particolare della loro vita”. A scriverlo il sindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola.

E aggiunge: “Si sono messi a disposizione ed al servizio di tanti per costruire una cultura della solidarietà e della accoglienza verso chi è più anziano. Don Paolo, presente alla festa, oltre ai ringraziamenti ha sottolineato che investire in solidarietà e stare vicino agli anziani fa maturare in tutti un gusto per la vita ed è una grande scuola di umanità”. Anche dal sindacosojo arrivati i saluti dell'amministrazione comunale ed ha incoraggiato tutti i 70 anziani presenti a continuare ad incontrarsi per consolidare l'amicizia. “Un grazie sincero anche da parte del diacono Marco – conclude il primo cittadino - Un ringraziamento particolare a Debora, titolare della pasticceria Il pozzo dei desideri per la grande torta offerta”.