Rally & Co, buon risultato in Spagna FOTO

Bel risultato in terra spagnola, in occasione della prima tappa di campionato europeo rally storici per l'equipaggio portacolori della scuderia Rally & Co, composto da Pierluigi Porta e Giuliano Santi, seguiti anche in questa occasione da Alessandro Ferraris Potino della Fpower di Sostegno.

Al rally costa brava come sempre a bordo della consueta Ford Escort Rs, dopo 13 Ps e 176 km cronometrati hanno agguantato un 35 ° posto assoluto ed una sesta posizione di classe, che gratificano ampiamente l'equipaggio laniero al termine di una gara condotta con una tattica di gara improntata sulla regolarità, e non poteva essere altrimenti vista la lunghezza inusuale a confronto dei canoni consueti nelle gare italiche.