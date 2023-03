Balconi Fioriti, ecco il nuovo workshop della Green School

La Green School, ospitata nei locali della Riserva naturale Parco Burcina "Felice Piacenza" messi a disposizione dall' Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, ha in calendario per sabato 25 marzo (mattino dalle 9:30 alle 12:30) il primo workshop pratico dedicato alla gestione del balcone.

Il progetto nasce da un Bando della Regione Piemonte (Direz. Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) che ha permesso l'attivazione della scuola: un luogo di formazione, di ritrovo, di scambio ma anche di intrattenimento per diffondere la cultura delle piante, del verde e dell'ambiente... Anche se sembra così lontana, la primavera, per il giardiniere, è dietro l'angolo! Occorre prepararsi se vogliamo che le nostre aromatiche siano pronte per l'utilizzo in cucina. Cosa sono, come piantarle, coltivarle e curarle...

Il workshop è pensato per chi possiede un angolo verde in città e voglia goderne al meglio sfruttandone gli spazi e la potenzialità. Consigli, regole ed anche piccoli trucchi per realizzare e gestire un "florido" balcone tutto l'anno: dalle tecniche di coltivazione alla scelta delle piante, sino agli abbinamenti e alle curiosità botaniche. Verranno studiate le condizioni di soleggiamento, concentrandosi sulle piante adatte da inserire, infine si farà una carrellata delle principali tecniche di coltivazione da applicare sul balcone. Ad ogni partecipante sarà messa a disposizione una scelta di piante aromatiche in vaso per poter comporre una balconiera da portarsi a casa. Docente: Alessio Vaccari, Capo giardiniere del Giardino Botanico di Oropa Le iscrizioni si possono effettuare esclusivamente attraverso il Form Online, raggiungibile dalla pagina del sito del Giardino Botanico: www.gboropa.it/Educazione/Greenschool/Corsi/Balconi.htm