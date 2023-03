Hai un po' di tempo libero durante il giorno e hai più di 14 anni? Si può entrare a far parte della grande famiglia della Croce Rossa Italiana. A Cavaglià partiranno i corsi per aiutare chi ha bisogno. La serata di presentazione avrà luogo alle 21 di giovedì 23 marzo presso la sede di Cavaglià. Il corso inizierà il 27 dello stesso mese. Per info: 366.8942788 o 0161.96160.