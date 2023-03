A Masserano una biblioteca intitolata a Gino Strada, Fantone: "Spero che il profumo di libri porti inventiva", FOTO

Oggi sabato 18 marzo a Masserano è stata inaugurata la biblioteca intitolata a Gino Strada, il medico e fondatore di Emergency scomparso nell'agosto 2021.

"E' una bellissima iniziativa - dichiara il sindaco Sergio Fantone - che spero porterà a Masserano aria di cultura. Spero che si cancellino internet, facebook, che il profumo dei libri porti inventiva, immaginazione, che si ritorni un po' al passato, alla voglia di stare insieme, che ritorni un po' il contatto sociale e si metta in un angolo quell'isolamento davanti a un monitor in una stanza fredda e buia".

Il consiglio di biblioteca sarà formato da Maria Alessandra Martini, Luisella Mongrandi, Luisa Lancini, Andrea Marchesi, Pier Mario Peuto, Nicoletta Malinverni e Valeria Fulcheri. Inoltre, sono già attive le pagine social per aggiornare in tempo reale lo stato degli interventi e le iniziative in programma.