Smile Animation, festa con palloncini per gli anziani della casa di riposo di Viverone

Sabato pomeriggio, gli ospiti anziani della residenza ‘Casa Albert’ di Viverone, gestita da Sereni Orizzonti, hanno partecipato all’attività organizzata in collaborazione con ‘Smile Animation’, un’associazione di volontari di Ivrea che propone attività di animazione, spettacoli di magia, spettacoli di bolle e attività con palloncini modellabili.

Durante l’evento organizzato nella residenza di Viverone gli ospiti e i volontari hanno realizzato dei palloncini con varie forme: a forma di cuori, fiori e simpatiche spade. Fra le attività proposte anche alcuni esercizi di psicomotricità che uniscono cooperazione, attenzione e coordinazione motoria. Grazie all’impiego di un telo paracadute gli ospiti sono chiamati a far correre una pallina senza mai farla cadere nel buco centrale oppure a farla alzare fino al soffitto. Un gioco che coinvolgendo tutti quanti sviluppa la concentrazione, il coordinamento e il tono dell’umore.

«Pomeriggi come questi sono molto positivi per condividere emozioni e sensazioni» - dichiara Giulia Rubinato, direttrice della residenza - «I sorrisi dei nostri ospiti ne sono la conferma. In questo momento tutti i nostri sforzi sono tesi a dare nuovamente spazio alla sfera del benessere dei nostri anziani, nonché la possibilità di godere ancora di relazioni e contatti che ci aiutino a riappropriarci dell’idea di Rsa, come prima della pandemia».

La residenza di Viverone può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.