Un trofeo alla memoria del fotografo Giuliano Fighera a quasi un mese dalla scomparsa

Un evento sportivo dedicato alla memoria del fotografo e Alpino Giuliano Fighera, mancato all’affetto dei suoi cari lo scorso 14 febbraio, all’età di 62 anni.

A realizzarlo Claudio Canatone, in collaborazione con la Polisportiva Cedas Lancia. Il Trofeo alla Memoria, in programma il prossimo 23 aprile, sarà una manifestazione non competitiva, con camminata ludico motoria libera a tutti, su un percorso di 8 chilometri.

Il ritrovo sarà alle 8 presso il centro polisportivo Cedas Lancia di Verrone, con partenza alle 9.45. Saranno premiati i primi 5 assoluti, con premi a sorteggio di valore e non. A fine gara ristoro per tutti.