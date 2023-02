Scontro al vertice per la SPB Ilario Ormezzano Sai, Lasalliano attesa al Palapajetta

Finalmente è arrivata la partita più attesa del girone di ritorno: la SPB Ilario Ormezzano Sai sfiderà Lasalliano. Prima contro seconda, a soli due punti di distacco, si giocheranno il primato del girone B di Serie C al Palapajetta. Sabato sera alle 20.30 ne vedremo delle belle, infatti entrambe le squadre hanno subito una sola sconfitta, i biellesi proprio in casa degli sfidanti. Le due squadre hanno ormai preso il largo e questa partita probabilmente deciderà le sorti del girone.

“Credo che questa partita si commenti da sola - dice coach Carlos Di Lonardo -. Lasalliano è la sola squadra contro cui abbiamo perso durante il girone d’andata, quindi sappiamo che sarà una battaglia. Sono coperti in tutti i ruoli e hanno degli attaccanti molto forti, non a caso sono secondi del girone e ci hanno battuto. Non è una partita determinante perché noi siamo ben posizionati per i playoff, è sicuramente una partita importante e siamo fiduciosi di poter fare una buona prestazione in casa.” Sabato ci sarà un’altra bellissima iniziativa, riproposta dalla Scuola Pallavolo Biellese, chiamata “Un palleggio per il Congo”. Si tratta di una raccolta di vestiti usati, che saranno mandati ad un orfanotrofio in Congo, tramite la Fondazione Viviane. Un gesto che non costa niente ma che può cambiare la vita a tantissimi giovani.