Legge contro il sovraindebitamento: leggi le storie di chi è tornato a vivere libero dal debito

Da quando è entrata in vigore la Legge 3/2012 è stata il faro in fondo al tunnel per molti cittadini italiani stretti tra le morse del debito.

Grazie ai principi introdotti da questa Legge ad oggi riformulata e contenuta nel Nuovo Codice per la Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza un soggetto sovraindebitato più richiedere l’accesso a varie procedure al fine di ripartire puliti e tornare a vivere una vita felice e appagata.

A chi rivolgersi per la Legge 3/2012 (oggi Nuovo Codice per la Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza)? La normativa è complessa, tratta tematiche molto delicate ed è soggetta a continui aggiornamenti: non a caso il 72% circa delle procedure portate in tribunale vengono rigettate dal giudice.

Esiste però una realtà italiana che vanta il 100% di casi di successo con una garanzia soddisfatti o rimborsati e che da più di tre anni è stata premiata con il bollino "servizio sicuro verificato" promosso da Il Salvagente.

un'azienda composta da un team di professionisti specializzati nella teoria e nell'applicazione della legge salva suicidi che ogni settimana si aggiorna in modo costante circa le novità, le applicazioni, i casi particolari e le sentenze.

Ogni cliente che si rivolge a questa azienda viene innanzitutto coinvolto in un'attenta e accurata consulenza privata specifica - gratuita e senza impegno - con uno degli esperti che permette di sapere fin da subito l'eventuale esito positivo o meno della pratica: così facendo il soggetto interessato potrà sapere in anticipo se la pratica richiesta avrà un esito positivo e in caso contrario evitare di buttar via i propri soldi presso altri enti.

Quali sono le pratiche e i costi di Legge3.it?

Non è possibile fornire una risposta univoca a questa domanda perché ogni situazione è diversa dalle altre e per ciascun caso cambia il modo in cui si attuano le procedure.

Ciò che occorre davvero chiedersi è “quanto mi costa restare indebitato?”.

Molte persone non ci pensano eppure uscire da una situazione di sovraindebitamento permette di vivere una vita più serena non solo a livello economico ma anche e soprattutto a livello personale, emotivo e familiare.

Le procedure previste dal Codice della Crisi alle quali è possibile accedere sono:

ristrutturazione debito del consumatore; concordato minore; liquidazione controllata.

I soggetti che possono accedere a queste procedure sono privati consumatori oppure piccoli imprenditori come i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e quindi gli appartenenti alla categoria dei “soggetti non fallibili”, coloro insomma che non possono accedere alle procedure concorsuali.

Tramite il Nuovo Codice per la Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza sono state introdotte molte novità che completano e semplificano la Legge 3/2012 originale. Grazie al Codice della Crisi è possibile accedere a procedure "familiari" o di esdebitazione per chi è incapiente (in questo caso serve poter dimostrare la meritevolezza per beneficiare della totale cancellazione dei debiti ed è possibile ottenere questa agevolazione una sola volta nella vita) e giudicare gli istituti bancari che hanno concesso del credito senza verificare la reale possibilità del debitore di restituirlo.

Le opinioni di chi ha scelto con successo questa procedura sono tantissime: parole di grande speranza e commozione che aprono uno spaccato sulla situazione debitoria italiana che troppo spesso compromette la serenità familiare.

“Nella vita errare è umano. Poi vedi la malattia, i casi della vita, problemi lavorativi… ti portano a dover affrontare delle situazioni che non sei più in grado di affrontare da solo. Siamo entrati in una spirale di finanziamenti e debiti e poi ulteriori finanziamenti e ulteriori debiti. Abbiamo venduto impropriamente un immobile per cercare di ridurre i debiti ma non ne uscivamo fuori. Gli anni peggiori sono stati dal 2017 al 2019 dove tra l’altro ho avuto anche un infarto legato alla mia situazione psicologica. Non sapevamo cosa fare: la paura più grande era quella di essere fregati di nuovo invece abbiamo trovato il signor Greselin e Gianmario che ci hanno aiutati anche dal punto di vista psicologico oltre che professionale. Eravamo pieni di paure ma qualcosa dovevamo fare, dovevamo dire stop ad un continuo sovraindebitamento. Ci sono stati altri professionisti che ci hanno detto che la nostra pratica non sarebbe mai passata in tribunale: Gianmario non molla. In pochi mesi abbiamo risolto tutto.” Daniele e Antonella. Debito ridotto di € 185.000 ossia l’85%.

“Avevo un’azienda in società con mio fratello. Con la crisi del 2008 si è accumulato il debito: la banca ci classificò come “azienda a rischio” e chiuse i rubinetti. Ho iniziato a vedere dei vostri video su YouTube e inizialmente ero scettico, poi ho visto il vostro lavoro e vi ho contattati. Mi avete detto subito che il mio caso aveva una speranza e ho iniziato il percorso. Avevo paura che il mio caso non passasse ma avevo capito di essere nelle mani di professionisti seri: ho letto il libro e dalla storia ho capito con chi avevo a che fare. Non è stata una passeggiata ma ce l’ho fatta”. Luca. Debito di € 120.000 ridotto a € 14.400