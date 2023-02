Giornata mondiale del malato, ieri la Santa Messa del Vescovo Farinella in ospedale

Un momento della Santa Messa per la 31° Giornata Mondiale del Malato, presieduta dal Vescovo di Biella, Monsignor Roberto Farinella

In occasione della trentunesima Giornata Mondiale del Malato, il cui tema è: “Abbi cura di lui ”, nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 febbraio, presso la Cappella dell’Ospedale dell’ASL BI al piano Tetto Giardino Lato Est in via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano (BI) la Santa Messa è stata presieduta dal Vescovo di Biella, Monsignor Roberto Farinella, con la concelebrazione dei Cappellani dell’Ospedale padre Piero Contenti, padre Paolo Gatti e Canonico don Roberto Lunardi ed è animata dal Coro degli Infermieri della nostra Azienda Sanitaria Locale, alla presenza della Direzione Generale.

Durante l’omelìa il Vescovo Farinella ha evidenziato che “la vicinanza è il primo soccorso per chi è nella sofferenza” ricordando che “la malattia fa parte della nostra vita” e ringraziato gli Operatori della Sanità.