A Valdilana si ricorda l’eccidio dei 7 partigiani a Mosso

Il 21 febbraio ricorre il 79° anniversario della fucilazione alla chiesa di Santa Liberata a Mosso, nel comune di Valdilana, di 7 giovani partigiani da parte dei nazi-fascisti.

“Il sacrificio dei 7 patrioti, Francesco Crestani, Palmino Camerlo, Corrado Lanza, Roberto Arrigoni, Antonio Cavasso, Frank Bowes e Harry Miller, ha contribuito alla sconfitta della dittatura e fascista e degli occupanti tedeschi e dato il via alla costruzione della Repubblica democratica – spiegano dal Comune - Frank Bowes, neozelandese e Harry Miller, australiano, si erano aggregati ai partigiani per continuare la battaglia contro i nazi-fascisti, dopo la fuga da un campo di prigionia della pianura biellese. Tutti noi abbiamo un debito di riconoscenza verso i 7 partigiani e verso tutti coloro che tra il 1943 e il 1945 hanno sacrificato la loro vita per la libertà. Per questo, in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado di Mosso, viene organizzata la commemorazione del 79° anniversario dell'eccidio a cui la cittadinanza è invitata”.

Il programma prevede il ritrovo alla chiesa di Santa Liberata alle 10.30 di venerdì 17 febbraio, la commemorazione dei 7 martiri e degli eventi che portarono alla loro fucilazione, la posa di una corona d'alloro e l'esecuzione degli inni nazionali italiano, neozelandese e australiano da parte degli alunni della III B della scuola secondaria di I grado di Mosso.