La 36° edizione di Milano Unica chiude con un forte incremento dei buyer esteri

Si è chiusa ieri giovedì 2 febbraio con un bilancio davvero incoraggiante, la 36^ edizione di Milano Unica, con un’affluenza di visitatori che pesa in positivo soprattutto sull’estero. Sono complessivamente 5.304, con un incremento del 47,5% sull’edizione di febbraio 2022, i visitatori di Milano Unica, il Salone italiano del tessile e degli accessori, di cui 1500 dall’estero (+105%) e 3804 italiani (+33%). Sono 475 le aziende espositrici internazionali che hanno presentato a Fiera Milano Rho le collezioni di tessuti e accessori high end per la primavera/estate 2024, dedicate alle creazioni per uomo, donna e bambino.

“Tutti i più importanti Paesi, verso i quali si dirige il nostro export di tessuti, registrano presenze significative in termini di valori assoluti e aumenti percentuali a doppia o addirittura tripla cifra”, commenta il Presidente Alessandro Barberis Canonico. I dati ufficiali confermano la ripresa di alcuni importanti paesi con una presenza in fortissimo aumento dalla Corea, oltre ai dati eclatanti di Giappone al +423%, USA +143%, Gran Bretagna +77%, Germania +67%, e Francia +32%. Una considerazione speciale va rivolta ai visitatori italiani, cresciuti sensibilmente su numeri già molto rilevanti. “Con profonda soddisfazione abbiamo constatato che gli espositori presenti hanno sottolineato l’apporto qualitativo non solo dei servizi offerti, ma anche della selezione qualificata dei visitatori. La scelta di trattare durante la cerimonia inaugurale il tema della tracciabilità, ha voluto evidenziare che, oggi, il prodotto non può più essere supportato solo dalla creatività, ma richiede di garantirne l’eccellenza attraverso una coscienza sempre più responsabile, intesa come trasparenza, autenticità, affidabilità e immutabilità, oltre a contenere i valori di etica sociale, ambientale e di Made in Italy. Questi aspetti sono la chiave per fornire nuovi vantaggi competitivi per il settore industriale” afferma il Presidente.

La cerimonia inaugurale, moderata da Emanuele Farneti e introdotta dal Presidente, Alessandro Barberis Canonico si è aperta con l’intervento del noto divulgatore e imprenditore digitale Marco Montemagno, che ha indagato gli aspetti della comunicazione social. Maria Teresa Pisani, Acting Head, Sustainable Trade and Outreach Unit, United Nations Economic Commission for Europe e Paola Bertola, Full Professor del Politecnico di Milano, ne hanno approfondito gli aspetti tecnico/teorici, mentre Gabriele Maggio, CEO di Stella McCartney, ha affrontato la prospettiva dal punto di vista del brand.

Sergio Tamborini, Presidente di Sistema Moda Italia, particolarmente colpito dall’esito di questa brillante edizione, ha voluto lasciare un suo commento: “Quella di Milano Unica è un’edizione sicuramente positiva, vista l’affluenza e la presenza significativa di buyer e addetti al settore con una quota importante dall’estero. Ma è soprattutto sul fronte del prodotto, qualitativamente al passo con sfide sostenibili del settore, che fotografiamo le maggiori novità. La tracciabilità dei processi, sempre più rilevante nel racconto del tessile, è infatti in grado di dare un volto agli attori virtuosi della manifattura e a decretarne ancora di più la centralità nell’intero sistema moda”.

Non sono mancati i saluti istituzionali di Luca Palermo, CEO di Fiera Milano, Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Ercole Botto Poala, Presidente di Confindustria Moda e Maurizio Forte, Direttore Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy di ICE Agenzia.

“Posso affermare che questa edizione di Milano Unica, abbia ripagato l’impegno e la dedizione che non cessiamo mai di rivolgere ai nostri imprenditori e visitatori. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, che dalla prima edizione ci affiancano. Una particolare menzione va all’operazione di incoming sui visitatori internazionali e sulle delegazioni di stampa estera altamente qualificata che consentono di portare il messaggio dei valori di Milano Unica nel mondo”, conclude Massimo Mosiello, Direttore Generale.