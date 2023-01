Bonus Sicurezza 2023 con detrazione del 50%: A chi spetta e come sfruttarlo

Siamo appena entrati nel 2023 e, tra i Bonus di spicco attivi quest’anno, troviamo anche il “Bonus Sicurezza”. Grazie ad un’agevolazione fiscale del 50% sarà infatti possibile proteggere la propria casa dai ladri attraverso l’installazione di porte blindate, casseforti e – soprattutto – di sistemi di antifurto, allarmi e videosorveglianza.

La spesa sostenuta nell’ambito della sicurezza dovrà essere al massimo di 96.000 euro – senza necessariamente far parte di una ristrutturazione – e la richiesta potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2024. Il rimborso avverrà attraverso una detrazione IRPEF ed è suddiviso in 10 quote annuali.

Questa tipologia di Bonus copre sia le spese per l’acquisto degli impianti di sicurezza sia quelle per l’installazione, svolte all’interno di immobili, escludendo quindi i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza. Secondo Bielettrica, l’azienda cossatese che si occupa di impianti elettrici, questa può essere una vera e propria opportunità da cogliere: “Da oltre 40 anni ci occupiamo di impianti speciali di sicurezza e, in vista di questo bonus, crediamo che per i clienti possa davvero essere un occasione di investimento da non perdere” spiega Alberto Secco, titolare.

Bielettrica, oltre agli impianti elettrici e agli impianti elettronici per la realizzazione della trasmissione dati all’interno di edifici (videocitofonia, TV, cablaggio strutturato), dispone anche della preparazione di attrezzature specifiche adatte alla progettazione e realizzazione di sistemi di allarme, impianti di sicurezza, sistemi antintrusione e di videosorveglianza per appartamenti, ville, negozi, aziende ed uffici. Per maggiori esigenze di sicurezza da parte del cliente, è possibile integrare il sistema per fare in modo che possa essere gestito anche da remoto, ovvero direttamente dal proprio smartphone.

L’azienda, negli anni, si è inoltre specializzata nei servizi di installazione e realizzazione di impianti di rilevazione fumi e rilevazione incendi. La continua evoluzione normativa su queste tipologie di impianti impone, sempre più frequentemente, la realizzazione di impianti EVAC di diffusione sonora a scopo di emergenza.

Il Bonus Sicurezza può essere richiesto da proprietari e nudi proprietari dell’immobile, soggetti che abbiano un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso o abitazione), locatari, comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali per immobili che non sono beni strumentali, familiare convivente del soggetto che ha la proprietà dell’immobile (se sostiene la spesa) documentata con le fatture, coniuge - anche separato - del soggetto che ha la proprietà dell’immobile (se sostiene la spesa) documentandola con le fatture e convivente del soggetto proprietario dell’immobile che sostiene la spesa e a cui sono intestate le fatture.

Per ottenere questo sostegno è necessario pagare i lavori realizzati attraverso bonifico e conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute. Nella causale andranno indicati: codice fiscale del beneficiario del bonus, partita iva della ditta che esegue l'intervento, causale del versamento con riferimento all'art 16-bis del Dpr 917/1986 ed importo totale. Non sarà però possibile usufruire dello sconto in fattura.

Per informazioni, Bielettrica si trova a Cossato (BI) in via Per Castelletto Cervo, 311. Tel. 015 9842529 - Sito: www.bielettrica.it