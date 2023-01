A Salussola il Comune festeggia i nuovi nati

Salussola festeggia i nuovi nati. Ne dà notizia il sindaco Manuela Chioda sui canali social del Comune: “Una bella iniziativa, la giornata dell'accoglienza dei nati del 2022. Il Comune è la casa dei cittadini e con loro ci piace condividere anche momenti di gioia come la nascita di una nuova vita. Ringrazio tutti per l'impegno e ringrazio la giunta comunale che ha portato a tutti i piccoli un piccolo dono ed un rinfresco in segno di affetto e di vicinanza”.