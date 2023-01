Tutti in maschera in Campra a Graglia per il veglione di carnevale!FOTO

Tutti in maschera in Campra a Graglia per il veglione di carnevale!

Al via ieri venerdì 27 gennaio a Graglia in Campra al Carnevale con la cena della bagnacauda, e non solo. Sempre ieri c'è stata la consegna delle chiavi del paese al"CIULIN" e la serata è poi proseguita con il veglione di carnevale e ballo in maschera. Tante le maschere presenti anche dei paesi vicini.

Ora si pensa a questa sera: il programma prevede la pizzata di carnevale e la festa dei coscritti 2002. Domani nel pomeriggio sono stati organizzati anche divertenti giochi per i più piccoli, perchè il carnevale è festa!!