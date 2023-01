Ragazzi si divertono a suonare i campanelli, arrivano i Carabinieri a Cossato

Intervento dei Carabinieri ieri venerdì 26 a Cossato. A chiamare il 112 è stato un uomo lamentando che un gruppo di ragazzini da tempo si sarebbe divertito a suonare i campanelli della zona arrecando disturbo.

Esasperata, ieri la persona in questione è scesa in strada, e in preda a uno scatto di rabbia ha sferrato un calcio alla bicicletta di uno dei ragazzi, che ha in seguito sostenuto di essergli stato rotto il cambio. Giusti sul posto i militari non hanno riscontrato danni riconducibili al gesto dell'uomo.

I giovani se la sono sul momento cavata con un severo rimprovero.