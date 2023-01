Nel Giorno della Memoria nell'edificio del Comune a Mongrando uno striscione "Per non dimenticare"

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno, come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto.

Anche per quest'anno il Sindaco Antonio FILONI, ha scelto di commemorare questa giornata con una campagna di sensibilizzazione affiggendo sulla facciata della Casa Comunale uno striscione che riporta una frase significativa per i diritti fondamentali dell'umanità con particolare attenzione alla Shoah; e “Anche in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando”, il Sindaco comunica a tutti che: “il nostro dovere è quello di conservare e testimoniare la memoria di questo tragico avvenimento della Storia per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro”.