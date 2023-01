Giovane cammina lungo i binari a Cossato, fermato dai Carabinieri

E' stato grazie alle chiamate al 112 da parte di alcuni passanti, che nel pomeriggio di oggi giovedì 26 gennaio intorno alle 14 i Carabinieri del Comando di Valdilana sono intervenuti in via Amendola a Cossato lungo i binari della tratta Novara Cossato, per evitare l'insano gesto di un giovane 23 enne che camminava lungo i binari.

Alla vista dei militari il ragazzo ha desistito, ed è stato assistito dal personale del 118.

Lo stesso è stato però deferito in stato di libertà per interruzione pubblico servizio, in quanto per 45 minuti è stato interrotta la tratta tra Novara e Biella.