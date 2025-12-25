Biella, partecipazione in Duomo per la Messa di mezzanotte. Vescovo Farinella: “È nato per voi il Salvatore” FOTO

Grande partecipazione in Duomo per il Solenne Pontificale. La Santa Messa di mezzanotte è stata officiata dal vescovo di Biella Roberto Farinella alla presenza di fedeli, famiglie e rappresentanti di associazioni. In tale occasione, come da tradizione, è stato benedetto il pane di Santo Stefano che verrà distribuito domani, 26 dicembre, in occasione della grande festività della comunità biellese.

Queste le parole di Monsignor Farinella, apparse sulle sue pagine social: “Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa notte risuonano le parole che hanno segnato la storia dell’umanità: «Oggi è nato per voi il Salvatore, che è Cristo Signore». È un annuncio che irrompe nella notte come una luce improvvisa. Il Salvatore nasce lontano dai luoghi del potere, in un’umile mangiatoia, affidato alle mani di Maria e custodito da Giuseppe. Dio sceglie la povertà di una casa qualunque, la fragilità di una vita appena iniziata. Così ci rivela il luogo in cui desidera entrare: la realtà concreta delle nostre esistenze, con i loro limiti e le loro attese, con cuori capaci di aprirsi alla sua presenza. Cristo desidera entrare nella nostra vita per cambiarla da dentro. In questa notte santa la luce che nasce a Betlemme chiede di essere portata, con discrezione, coraggio e fiducia, nel mondo che ci è affidato. Buon Natale a tutti. Gesù Bambino, il Salvatore del mondo, è nato per noi”.