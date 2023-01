Al via l'apertura di 4 nuovi centri HPL per bambini con difficoltà di apprendimento. Dopo Torino anche Biella

E’ stato presentato oggi, giovedì 26 gennaio, a Torino, il progetto di apertura delle nuove 4 sedi, tra cui Biella, dei centri HPL - High Performance Learning, studiati specificatamente per bambine e bambini con difficoltà di apprendimento.

“Si tratta di un progetto innovativo sul quale abbiamo lavorato anni e che rende il Piemonte una regione davvero all’avanguardia nel sostegno ai minori più fragili - spiega l’Assessore regionale alla Famiglia, con delega ai Bambini, Chiara Caucino - Siamo infatti di fronte a una svolta che definirei epocale, perché andiamo ad occuparci di una importante fetta di studenti che, prima, venivano totalmente ignorati, creando una sorta di “zona grigia” dove il protagonista era il disagio. Con questo progetto, che vedrà la luce in 5 province piemontesi, facciamo nascere un’importante forma di accompagnamento, diversa da quella che caratterizza i bambini diagnosticati con “DSA-Disturbo Specifico dell’Apprendimento”, ma non meno importante in quanto aiuterà a prevenire la dispersione scolastica, le devianze comportamentali e gli episodi di autolesionismo, oltre ad aiutare davvero questi bambini e le loro famiglie.

“Lo scopo del progetto - spiega Francesca Bisacco, Presidente della Consulta per le Persone in Difficoltà, storico ente del terzo settore torinese, da sempre a fianco delle persone fragili e con disabilità - è quella di aiutare le famiglie con bambini e le bambine che hanno difficoltà di apprendimento. Questi alunni e alunne, purtroppo, non hanno diritto al sostegno scolastico perché non rientrano nei casi certificati come disabilità e non esiste una normativa di riferimento che regoli la loro situazione. Il progetto “Centro HPL - High Performance Learning” punta ad offrire un sostegno specialistico per migliorare le loro possibilità di inserimento e successo scolastico, prevenendo un futuro abbandono, attraverso strumenti e metodologie innovative, utili anche alla famiglia e alla comunità educante che ruota attorno a loro”.

A partire dall’anno scolastico 2023-2024, grazie al sostegno della Regione Piemonte, questa esperienza si moltiplicherà e apriranno altri 4 nuovi Centri HPL ad Alessandria, Biella, Savigliano (per la provincia di Cuneo) e Novara.

“Ci sono dei parametri precisi per accedere - approfondisce la Dottoressa Barbara Urdanch, pedagogista che supervisiona il progetto - . Il Centro HPL si rivolge ai bambini e alle bambine della scuola primaria, dai 6 ai 10 anni, che hanno una fragilità cognitive legate a quelle che chiamiamo le “Funzioni Intellettive Limite”. I bambini e le bambine che vengono al Centro HPL trovano un’équipe psicopedagogica di 4 persone che analizza la loro situazione, ne discute e coinvolge la famiglia la scuola, predispone un Piano di Potenziamento mirato per ciascuno di loro e lavora sulle aree di maggiore fragilità, come la memoria di lavoro, l’attenzione, l’organizzazione … attraverso percorsi che impiegano software digitali e attività ludo-didattiche per costruire o fortificare le abilità di base per gli apprendimenti espliciti”.

Grazie al contributo della Regione Piemonte, il progetto mette tutto questo gratuitamente a disposizione delle famiglie che hanno figli con una diagnosi neuropsichiatrica di Funzionamento Intellettivo Limite. Alle supporto delle famiglie è già disponibile, inoltre, il portale web www.centrohpl.itche offrirà materiali di approfondimento, così come sarà attivato uno sportello di assistenza legale per rendere esigibili i propri diritti e alle scuole un percorso formativo specifico sulla didattica inclusiva per questi studenti.

Informazioni specifiche circa l’apertura e l’organizzazione del Centro HPL di Biella saranno comunicate mercoledì 8 febbraio, alle ore 11, presso la Sala della Fondazione Edo ed Elvo Tempia in Via Malta 3.