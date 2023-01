“Campioni sotto le Stelle”: ultimi posti per la serata con Pierluigi Collina

Sono rimasti a disposizione gli ultimi cento tagliandi per l’immancabile appuntamento con il presidente della Commissione Arbitrale della FIFA Pierluigi Collina. L’ex arbitro, che nella sua lunga carriera ha diretto 240 gare in Serie A, una finale di Champions League, per la precisione quella del 1998-99 (con la rocambolesca vittoria del Manchester United grazie a due gol segnati nei minuti di recupero ai danni del Bayern Monaco) e la finale dei Mondiali del 2002 Brasile-Germania, terminata 2-0 per i brasiliani, sarà in città venerdì 20 gennaio alle ore 21 al Teatro Sociale Villani di Biella. Durante la serata ci sarà il coinvolgimento della sezione Arbitri di Biella; mentre gli organizzatori sono ancora al lavoro con l’obiettivo di portare in città altri ospiti e sorprese.

Il vicesindaco e assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola, affiancato dal consigliere comunale Cristina Zen, commentano: “Dopo aver avuto tanti protagonisti legati al mondo del calcio, con la presenza in città di indimenticabili campioni del recente passato; del volley, della scherma e della pallacanestro, ora i fari della ribalta si accenderanno su questo conosciutissimo personaggio. Grazie alla presenza di Collina proseguiamo nel duplice obiettivo di portare ai cittadini personaggi di livello internazionale e dall’altra parte far conoscere al di fuori dei nostri confini il Biellese, ripreso nelle ultime occasioni sia dalle telecamere della Rai, sia da diversi quotidiani on line nazionali”.

PER PRENOTARE I BIGLIETTI GRATUITI: www.eventbrite.ito cliccando sul link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pierluigi-collina-ospite-di-campioni-sotto-le-stelle-504504776367