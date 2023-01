Bocciodromo “Città di Biella”: iniziati i lavori di ristrutturazione

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del bocciodromo comunale "Città di Biella". La ditta F.lli Maffei ha effettuato il primo lotto di interventi, che consentirà la disputa del campionato di serie A; mentre nei mesi successivi si procederà a completare l'opera che ha ricevuto uno stanziamento di 300 mila euro come manutenzione straordinaria grazie ai progetti di rigenerazione urbana.

“Il bocciodromo di Biella è una struttura all’avanguardia, che tutto il mondo delle bocce ci invidia – sottolinea il sindaco Claudio Corradino, affiancato dall’assessore allo Sport Giacomo Moscarola -. E’ normale che dopo tanti anni di utilizzo il fondo in asfalto presentasse delle criticità dovute all’uso. Per questo è stata avviata un’operazione che ha portato alla rimozione del precedente; sono stati creati con il principio di durare nel tempo e potremo ospitare non solo il massimo campionato a cui partecipa il Crc Gaglianico, ma speriamo anche eventi internazionali di grande portata per cui stiamo lavorando. Come consuetudine di questa amministrazione, quando i lavori vengono realizzati vogliamo che durino nel tempo affinchè i nostri tanti giocatori locali possano continuare ad usufruire di un impianto all’altezza”.