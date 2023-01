Lions Biella, tanto pubblico al concerto dell’Epifania (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Pubblico delle grandi occasioni a Biella per il concerto dell’Epifania, andato in scena ieri sera, 6 gennaio, al Teatro Sociale Villani. Si è tenuto, infatti, l’evento musicale della Banda musicale giovanile ANBIMA Biella, diretta dal Maestro Riccardo Armari. A organizzare l'evento il Lions Biella Bugella Civitas.

Il concerto, a ingresso libero, ha proprosto brani di vario genere e di epoche diverse, dalle colonne sonore ai brani della tradizione popolare e bandistica, per raccontare una storia che ha come filo conduttore il bene più prezioso che abbiamo: l’acqua. La serata sarà arricchita dalla presenza della ricercatrice e oceanografa biellese Ines Borrione. L'ospite racconterà la vita marina e delle acque attraverso fotografie e filmati suggestivi, per sensibilizzare al rispetto e la salvaguardia degli ambienti acquatici.

Il ricavato del concerto andrà alla Casa Rifugio che si trova in una località segreta del Biellese. Questo progetto, dal 2013 ha aiutato 285 mamme e bambini vittime di violenza domestica e che continua ad accogliere donne e minori di etnia e ceti sociali diversi, dando loro la possibilità di condurre una vita normale e sicura anche attraverso attività sportive e artistiche. Prima del concerto, intervento delle autorità presenti, tra cui il sindaco di Biella Claudio Corradino e il ministro Gilberto Pichetto.