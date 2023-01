Grande interesse per lo spettacolo del Gelindo, a Borriana anche il vescovo Farinella FOTO

Ha suscitato grande curiosità il Gelindo di Borriana, lo spettacolo popolare in lingua piemontese, realizzato dall'associazione El Chinchè per la giornata dell’Epifania. Presenti per l’occasione le maschere del carnevale di Biella e il vescovo di Biella Roberto Farinella.

Gelindo è un pastore piemontese che accompagna Giuseppe e la Madonna nella sua stalla per farla partorire nella notte di Natale. Quella del 6 gennaio è la 18° rappresentazione teatrale del Gelindo, spettacolo in tre atti estratti dal testo originale a cura di Ermilena Rossetti, diretto da Cinzia Rossetti, e tradotto in dialetto a cura di Maria Pia Coda Forno. Il ricavato sarà devoluto all'associazione per il restauro della chiesetta di San Bernardo di Borriana.