L’avventura sportiva dell’atleta Andrea Seffusatti raccontata in un docufilm

Il 7 gennaio prossimo, alle 16, verrà proiettato al Cinema Verdi di Candelo per la prima volta sul territorio biellese il docufilm ‘La marcialonga di Andrea’ che racconta l’avventura sportiva di Andrea Seffusatti che ha partecipato, lo scorso 30 gennaio, alla Marcialonga 2022 di Fiemme e Fassa, insieme a Vincenzo La Camera, suo mentore.

In quella stessa giornata, per celebrare i successi di Andrea, realizzati non solo sulla neve ma anche in acqua, è stato organizzato, a partire dalle ore 13, un Openday ‘Special Olympics Waterpolo’ per permettere a tutti di provare a praticare la disciplina della ‘Pallanuoto’ Dopo l’openday ci si sposterà a Candelo per la proiezione de ‘La marcialonga di Andrea’, a seguire la GRANDA WATERPOLO ABILITY presenterà il filmato “GRANDA STORIES”.