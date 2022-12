Il ricordo di Daniela Gilardino del compagno Giovanni e del figlio Stefano

"A un mese dalla tua scomparsa, vogliamo ricordati com’eri, amante della vita del mare e delle farfalle. Eri una mamma amorevole e premurosa, una compagna fedele e affettuosa. Non hai mai perso la voglia di vivere, nemmeno dopo la lunga battaglia contro la malattia che il 2 dicembre ti ha portata via da noi lasciandoci in un profondo dolore. Vogliamo immaginarti libera nell’aria così come le tue farfalle che amavi tanto e non mancava occasione che tu scattassi delle fotografie per immortalarle nella loro bellezza, così come rimani nei nostri cuori”.